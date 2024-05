Banco Central decide adiar concurso devido a enchentes no Rio Grande do Sul

TM Thays Martins

O concurso oferece 100 vagas com salários iniciais de R$ 20,9 mil - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Banco Central decidiu adiar as provas do concurso público para analista devido às enchentes enfrentadas pelo Rio Grande do Sul. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (9/5). O concurso estava marcado para 19 de maio. Ainda não há nova data para o certame.

O concurso oferece 100 vagas com salários iniciais de R$ 20,9 mil para pessoas com ensino superior em diversas áreas do conhecimento. Dos inscritos, cerca de 3% são do Rio Grande do Sul. São 1.100 inscritos do estado dos mais de 38 mil candidatos. A prova seria aplicada em todas as capitais do país, mas as vagas são para trabalhar em Brasília.

De acordo com o Banco Central para definir uma nova data para a aplicação das provas "será necessário aguardar uma normalização das condições em Porto Alegre, onde as provas serão aplicadas". A divulgação será feita na página do concurso no site do Cebraspe, banca organizadora. O banco ainda afirmou que o adiamento não trará impactos financeiros para a instituição.

Outros concursos adiados

O Concurso Nacional Unificado, que seria realizado no último domingo (5/5), foi adiado e ainda não tem nova data de aplicação. Mais de 2 milhões de pessoas estão inscritas no certame.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) também decidiu por adiar a prova, que estava marcada para 22 de maio.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também adiou a prova, que seria realizada em 26 de maio em todo o país.

Além dos concursos nacionais, certames estaduais e municipais também tiveram que ser adiados. Confira: