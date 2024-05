Concurso PMDF: veja resultados definitivos de testes psicológicos

FA Francisco Artur

As informações referentes aos resultados pós-recurso do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal ficarão disponível por 10 dias - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Candidatos que prestaram o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal no ano passado podem conferir os resultados definitivos (pós-recursos) dos exames psicológicos. A lista pode ser checada no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

Em concursos públicos, a lista definitiva de aprovados em determinada fase é divulgada após a serem, resolvidas as contestações de candidatos quanto aos resultados preliminares. Para acessar os resultados definitivos do concurso da PMDF, o candidato pode consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado preliminar da avaliação psicológica no site do AOCP, no link "consultar resposta do recurso contra o resultado da Avaliação Psicológica".

A divulgação dos resultados definitivos dos testes psicológicos foi publicada no Diário Oficial do DF de terça-feira (7/5). As informações referentes aos resultados pós-recurso do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal ficarão disponível por 10 dias.