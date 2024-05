Inundações no RS provocam adiamento de concursos; saiba quais

FA Francisco Artur

Inundações impossibilitam a realização das provas - (crédito: Nélson Almeida/AFP)

Concursos públicos no Rio Grande do Sul foram prorrogados em decorrência da calamidade pública que atinge o estado por conta de inundações. Em terras gaúchas, desde a última semana, 90 pessoas morreram, 361 ficaram feridas e 132 estão desaparecidas, de acordo com o balanço desta terça-feira (7/5) da Defesa Civil do RS.

O processo de adiamento de certames começou no domingo (5/5), com o cancelamento da aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU). Ao longo desta semana, segundo informações da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), houve mais cancelamentos de seleções.

Confira a lista de certames prorrogados:

- DPE/PR – Defensoria Pública do Estado do Paraná;



- Município de Itaara/RS;



- Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Instituto de Previdência de Balneário Barra do Sul/SC;



- Prefeitura Municipal de Venâncio Aires/RS;



- Prefeitura Municipal de Monte Castelo/SC;



- Prefeitura Municipal de Esteio/RS;



- Prefeitura Municipal de Cidreira/RS;



- FUMSSAR – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa/RS;



- Prefeitura Municipal de Viamão/RS;



- Prefeitura Municipal de Casca/RS;



- CREMERS – Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul;



- Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul/RS.

A Fundatec é a fundação responsável por organizar a banca desses certames. Segundo a entidade, é possível haver o aumento de concursos adiados. "A equipe da Fundação segue em contato com os contratantes para rever o cronograma de provas e demais etapas dos concursos e processos seletivos públicos", afirmou em nota.