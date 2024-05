Brasília Ambiental abre processo seletivo para brigadistas temporários

TM Thays Martins

A inscrição para participar do processo seletivo é on-line e gratuita - (crédito: Divulgação: Instituto Brasília Ambiental)

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Brasília Ambiental) abriu processo seletivo para contratação temporária de supervisores de Brigada, chefes de Brigada e brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais. O edital foi publicado nesta quinta-feira (9/5) no Diário Oficial do DF.

O processo seletivo terá quatro etapas:

Preenchimento de formulário de inscrição on-line e entrega do envelope lacrado, de caráter eliminatório

Análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório

Teste de aptidão física e teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas, de caráter classificatório e eliminatório

Da Habilitação - requisitos gerais para contratação temporária, de caráter eliminatório

A inscrição para participar do processo seletivo é on-line e gratuita e pode ser feita a partir das 8h de 16 de maio até às 16h de 20 de maio, pelo site www.ibram.df.gov.br/.



Veja os salários e exigências de cada cargo

Chefe de Brigada

Vagas: 24 imediatas e 12 de cadastro reserva

Exigências: certificado ou diploma, exclusivamente, em curso de Formação de Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, presencial, com teoria e prática

Remuneração: R$ 3.883, além de seguro de vida e acidente e, adicional de periculosidade já incluso na remuneração

Carga horária: 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso ou 40 horas semanais

Brigadista

Vagas: 120 imediatas e 60 para formação de cadastro reserva

Exigências: Possuir certificado ou diploma, exclusivamente, em curso de Formação de Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, presencial, com teoria e prática,

Remuneração: R$ 3.106,40, além de seguro de vida e acidente e, adicional de periculosidade já incluso na remuneração

Carga horária: 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso ou 40 horas semanais

Supervisor de Brigada

Vagas: seis vagas imediatas e três vagas para formação de cadastro reserva.

Exigências: Experiência profissional mínima de quatro meses comprovada na função pública de chefia ou supervisão de combate a incêndios florestais;

Possuir certificado ou diploma, exclusivamente, em curso de Formação de Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, presencial, com teoria e prática

Remuneração: R$ 4.659,60, além de seguro de vida e acidente e, adicional de periculosidade já incluso naremuneração

Carga horária: 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso ou 40 horas semanais

