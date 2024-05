CB Correio Braziliense

A apresentação e os esclarecimentos sobre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União do Poder Executivo (Funpresp-Exe) foram temas de uma reunião entre a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) e candidatos aprovados nos concursos da Advocacia-Geral da União (AGU) que devem tomar posse em 7 de junho.

On-line, o encontro contou com a participação de 90 pessoas. A explicação sobre a previdência complementar foi feita pelo diretor-presidente da Anafe, Cícero Dias. Ele mostrou detalhes e regras de funcionamento do Funpresp-Exe aos candidatos aprovados no concurso da AGU.

Funpresp

Administrada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, a Funpresp foi criada em 2012 e tem o objetivo de administrar e executar planos de previdência complementar aos servidores públicos do Executivo e Legislativo.

Após realizar a primeira reunião com os novos servidores da AGU, a Anafe fará, na próxima semana, um novo encontro para abordar os benefícios de saúde oferecidos aos associados do grupo nacional dos advogados públicos federais.