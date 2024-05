Chuvas no RS: concurso da Anatel tem provas adiadas

FA Francisco Artur

As fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde o dia 30 de abril. Na foto, o município gaúcho de Canoas completamente inundado - (crédito: Henrique Lessa/CB/D.A Press )

O concurso para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi adiado pelo governo federal por causa da situação de calamidade pública provocada por enchentes que abrangem municípios do Rio Grande do Sul desde 30 de abril. A prorrogação do certame foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13/5). No estado gaúcho, 147 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas.

O concurso da Anatel, conforme o edital publicado em janeiro, prevê o preenchimento de 50 vagas de nível superior para a carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Os salários iniciais são de R$ 16.413,35. As provas objetivas e discursivas estavam previstas para ocorrer em 26 de maio.

A banca organizadora da seleção é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Ainda não há data prevista para aplicação das avaliações. A publicação no Diário Oficial informou que, assim que houver uma previsão para ocorrer o certame, as datas serão informadas pelo site da Cebraspe.

Adiamentos nacionais

Diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, provas de diversos concursos públicos previstas para maio vêm sendo adiados. O primeiro a prorrogar a data de aplicação das avaliações foi o Concurso Nacional Unificado (CNU), que estava previsto para 5 de maio.

Outro certame a seguir o mesmo caminho foi o de provimento de vagas para fuzileiros navais da Marinha. Esse certame estava previsto para acontecer no dia 7 de maio e foi transferido para o dia 21 de maio. O concurso do Banco Central também foi prorrogado por causa das enchentes que assolam cidades do RS. As provas estavam marcadas para o dia 9 de maio e ainda não há nova data para aplicá-las.

Enquanto alguns certames mudaram a data das provas em todo o país, a Caixa Econômica Federal anunciou que apenas as avaliações no Rio Grande do Sul serão adiadas. No restante do país, o certame ocorrerá normalmente em 26 de maio. De acordo com o banco, essa prorrogação não prejudicará a isonomia dos candidatos.

Adiamentos no RS

Além da prorrogação de concursos de perspectiva nacional, os certames organizados por prefeituras e fundações gaúchas foram adiados em decorrência do contexto de calamidade no RS. Confira a lista de seleções adiadas, de acordo com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

- DPE/PR – Defensoria Pública do Estado do Paraná;



- Município de Itaara/RS;



- Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Instituto de Previdência de Balneário Barra do Sul/SC;



- Prefeitura Municipal de Venâncio Aires/RS;



- Prefeitura Municipal de Monte Castelo/SC;



- Prefeitura Municipal de Esteio/RS;



- Prefeitura Municipal de Cidreira/RS;



- FUMSSAR – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa/RS;



- Prefeitura Municipal de Viamão/RS;



- Prefeitura Municipal de Casca/RS;



- CREMERS – Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul;



- Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul/RS.

A Fundatec é a fundação responsável por organizar a banca desses certames. Segundo a entidade, é possível haver o aumento de concursos adiados. O Correio aguarda resposta da assessoria de comunicação da Fundatec sobre a atualização essa lista, divulgada pela instituição no dia 7 de maio.