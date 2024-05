Concurso Caixa: MPF questiona adiamento de provas apenas no RS

FA Francisco Artur

A Caixa tem 48h para responder ao MPF e explicar por qual razão houve a suspensão do concurso apenas para RS - (crédito: Divulgação)

O adiamento das provas do concurso da Caixa Econômica Federal apenas no Rio Grande do Sul foi questionado pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão pediu informações ao banco com o objetivo de averiguar se a prorrogação do certame somente no RS afetará a isonomia entre os candidatos, já que os outros estados farão as avaliações normalmente.

O concurso da Caixa tem provas previstas para o dia 26 de maio. Segundo o banco, o adiamento da prova apenas no Rio Grande do Sul não afetará os candidatos.

Mais de 1,2 milhões de candidatos de todo o país se inscreveram para o concurso com mais de 4 mil vagas.

Apuração do MPF

Um ofício, que defende o adiamento das provas em todos os estados, foi enviado à Caixa Econômica nesta sexta-feira (10/5) pelos procuradores da República que atuam em controle da administração no estado do Rio Grande do Sul. A Caixa tem 48h para responder ao MPF e explicar por qual razão houve a suspensão do concurso apenas para RS.

Diante de uma possível decisão da Caixa em manter a data do concurso para as demais partes do país, o Ministério Público solicita informações detalhadas sobre os termos do adiamento e as condições de participação dos candidatos, para evitar prejuízos às pessoas que realizariam a prova no Rio Grande do Sul.

Situação no RS

As fortes chuvas assolam 447 cidades no Rio Grande do Sul desde o dia 30 de abril. No estado, há municípios devastados por enchentes, com mais de 500 mil desalojados, 147 mortos e 806 pessoas feridas. O estado decretou situação de calamidade pública. O aeroporto de Porto Alegre está com as atividades paralisadas, rodovias do estado foram bloqueadas e a população sofre com interrupções no fornecimento de água, energia e internet.

Concursos adiados

A trágica situação no Rio Grande do Sul tem provocado adiamentos nas provas de outros concursos públicos. O primeiro a prorrogar a data de aplicação das avaliações foi o Concurso Nacional Unificado (CNU), que estava previsto para 5 de maio.

Outro certame a seguir o mesmo caminho foi o de provimento de vagas para fuzileiros navais da Marinha. Esse certame estava previsto para acontecer no dia 7 de maio e foi transferido para o dia 21 de maio. O concurso do Banco Central também foi prorrogado por causa das enchentes que assolam cidades do RS. As provas estavam marcadas para o dia 9 de maio e ainda não há nova data para aplicá-las.

O concurso para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também foi adiado pelo governo federal por causa da situação no Rio Grande do Sul. As provas objetivas e discursivas estavam previstas para ocorrer em 26 de maio. Com o adiamento, ainda não há data para a aplicação das avaliações.

Adiamentos no RS

Além do adiamento de concursos de perspectiva nacional, os certames organizados por prefeituras, câmaras e fundações gaúchas foram adiados em decorrência do contexto de calamidade no RS. Também foi protelado o certame da Defensoria Pública do Paraná. Confira a lista de seleções adiadas, de acordo com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), entidade que organiza a banca desses concursos.