Chuvas no RS: veja lista de concursos adiados em decorrência da tragédia

FA Francisco Artur

Mais de 2 milhões de pessoas que moram no Rio Grande do Sul foram afetadas pelas chuvas. Adiamento de concursos é forma de não prejudicar os candidatos - (crédito: Fotos: Henrique Lessa/CB)

Diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, provas de diversos concursos públicos previstas para maio vêm sendo adiados. O primeiro a prorrogar a data de aplicação das avaliações foi o Concurso Nacional Unificado (CNU), que estava previsto para 5 de maio.

Outro certame a seguir o mesmo caminho foi o de provimento de vagas para fuzileiros navais da Marinha. Esse certame estava previsto para acontecer no dia 7 de maio e foi transferido para o dia 21 de maio. O concurso do Banco Central também foi prorrogado por causa das enchentes que assolam cidades do RS. As provas estavam marcadas para o dia 9 de maio e ainda não há nova data para aplicá-las.

Enquanto alguns certames mudaram a data das provas em todo o país, a Caixa Econômica Federal anunciou que apenas as avaliações no Rio Grande do Sul serão adiadas. No restante do país, o certame ocorrerá normalmente em 26 de maio. De acordo com o banco, essa prorrogação não prejudicará a isonomia dos candidatos.

Adiamentos no RS

Além da prorrogação de concursos de perspectiva nacional, os certames organizados por prefeituras, câmaras e fundações gaúchas foram adiados em decorrência do contexto de calamidade no RS. Também foi prorrogado o certame da Defensoria Públcia do Paraná. Confira a lista de seleções adiadas, de acordo com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), entidade que organiza a banca desses concursos.