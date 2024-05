Concurso Caixa: local de prova é divulgado; saiba como consultar

YR Yasmin Rajab

Provas serão aplicadas em todo o país das 13h às 18h. Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As provas do concurso público da Caixa Econômica Federal serão aplicadas neste domingo (26/5) e os candidatos já podem conferir o local de aplicação. Para isso, o participante deve acessar a página do certame, no site da Fundação Cesgranrio, e informar o login e a senha.

Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30. Os exames ocorrerão entre 13h e 18h (horário de Brasília), em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul. Mais de 1 milhão de pessoas estão inscritas no concurso.

O exame será composto por questões de conhecimentos gerais e específicos. Para a carreira de técnico bancário, haverá também uma redação, enquanto os participantes para médico do trabalho e engenheiro farão uma prova discursiva.

O edital da Caixa oferta 4.050 vagas para os cargos de técnico bancário, técnico bancário em tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 3.762 e R$ 14.915.