Concurso Unificado: nova data das provas é divulgada; veja

YR Yasmin Rajab

As provas estavam marcadas para este mês, mas foram adiadas por conta do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul - (crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil )

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou a nova data de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Conforme informado pelo órgão na manhã desta quinta-feira (23/5), os exames estão remarcados para 18 de agosto.

Inicialmente, os exames estavam marcados para este mês, mas precisaram ser adiadas em todo o país por conta do estado de calamidade pública causado no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas.

Segundo o MGI, após o adiamento, todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil para um local seguro. Os membros da rede de segurança checaram todos os malotes e garantiram que não houve nenhuma violação.

A rede é coordenada pelo Ministério da Gestão e formada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN), Secretarias de Segurança Pública Estaduais, além da Fundação Cesgranrio, banca examinadora, e dos Correios.



Os participantes deverão acessar novamente o cartão de confirmação da inscrição, que será divulgado em 7 de agosto. O documento estará disponível na "área do candidato", na página do CPNU, o mesmo que foi feita a inscrição.

Por meio do cartão, os candidatos poderão checar os detalhes da prova, incluindo horários e locais de aplicação.