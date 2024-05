YR Yasmin Rajab

Os profissionais da Saúde agora têm mais uma oportunidade de ingressar no serviço público. Isso porque o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná abriu um novo concurso com 590 vagas para diferentes áreas de atuação. Confira:

Ensino médio:

Auxiliar administrativo

Ensino superior:

Administrador

Advogado

Analista de tecnologia da informação

Arquivista

Contador

Enfermeiro fiscal

Secretário executivo

Os interessados poderão se inscrever até 26 de junho, no site do Instituto Quadrix. As taxas custam R$ 80 (nível médio) e R$ 95 (nível superior).

Os salários variam entre R$ 3.053,03 a R$ 9.014,13. Os aprovados também terão direitos à benefícios, como: vale-refeição ou alimentação (R$ 1.149,72); reembolso de até 75% do plano de saúde; auxílio-creche (R$ 834,42) e vale-transporte.

As vagas são divididas entre as cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.



Os candidatos passarão pelas etapas de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.