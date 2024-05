Concurso da CVM com 60 vagas tem novidades; confira

FA Francisco Artur

Se ligue nas novidades do concurso da CVM - (crédito: Reprodução/Freepik)

O concurso da Comissão de Valores Mibiliários divulgou novidades na página da Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo com o que foi publicado no site da banca do certame, os candidatos já inscritos poderão pedir alteração na cidade de prova das 9h do dia 23 até as 23h59min do dia 27 de maio de 2024. O certame da CVM ofertará 60 vagas para os cargos de analista e inspetor, com salários de quase R$ 21 mil.

Além disso, a FGV divulgou que os candidatos residentes no Rio Grande do Sul ou com inscrição feita em outro concurso com provas em 23 de junho poderão optar em desistir do concurso da CVM, por meio da solicitação de reembolso da taxa de inscrição.

Essa solicitação deve ser feita entre 9h do dia 23 até as 23h59min do dia 27 de maio. Para isso, o candidato deve preencher dados como nome completo, CPF, banco, agência (sem dígito) e conta corrente (com dígito) de titularidade do inscrito.