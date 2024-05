YR Yasmin Rajab

O certame será destinado ao provimento de vagas nas carreiras de procurador e auditor - (crédito: Divulgação/TCDF)

Um novo concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) está em preparação. A informação foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (27/5).

Segundo o documento, o órgão comunica que está "adotando procedimentos administrativos para a realização de concursos públicos".

O certame será destinado ao provimento de vagas nas carreiras de procurador e auditor. Serão ofertadas oito vagas. Confira a distribuição:

Procurador junto ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal: uma vaga;

Auditor de controle externo - tecnologia da informação: três vagas;

Auditor de controle externo - psicologia: duas vagas;

Auditor de controle externo - arquivologia: duas vagas.

Além das vagas descritas acima, também serão ofertadas oportunidades para a formação de cadastro reserva.