Concurso Caixa: Fundação Cesgranrio divulga gabaritos das provas

YR Yasmin Rajab

Os participantes podem interpor com recursos nesta segunda e terça-feira (27/5) e (28) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os gabaritos das provas do concurso público da Caixa Econômica Federal já estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora.

Os exames foram aplicados neste domingo (26/5), em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, onde as provas foram adiadas por conta do estado de calamidade pública devido às fortes chuvas.

O certame contou com mais de 1,2 milhão de candidatos inscritos, que concorrem para as 4.050 mil vagas ofertadas. As chances são para técnico bancário, técnico bancário — tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança.

Os participantes podem interpor com recursos nesta segunda (27/5) e terça-feira (28). A previsão de divulgação dos resultados finais é de 5 de agosto (nível médio) e 19 de agosto (nível superior).

Provas adiadas no Rio Grande do Sul

Por conta da situação vivenciada no Rio Grande do Sul, as provas da Caixa foram adiadas no estado e serão aplicadas em uma nova data, que ainda não foi divulgada.

Os candidatos puderam pedir reembolso da taxa de inscrição até 19 de maio. No mesmo dia, também acabou o prazo para os participantes manifestarem interesse em mudar o local de aplicação da prova para outro estado.