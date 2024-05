Prefeitura de Paraguaçu (MG) abre seleção para áreas da educação

Um processo seletivo com a oferta de duas vagas para cargos na área de educação foi anunciado pela prefeitura de Paraguaçu, em Minas Gerais. Confira o edital aqui. As oportunidades são para os cargos de agente de desenvolvimento infantil (1 vaga) e professor (1 vaga).

Os interessados na seleção devem comprovar a escolaridade exigida para o cargo desejado (médio ou superior), ter no mínimo 18 anos, entre outros requisitos. Os selecionados receberão salários que variam de R$1.412,00 a R$2.546,05.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no dia 3 de junho, presencialmente, na Secretaria de Educação e Cultura, localizada na Rua Marcos Souza Dias, nº 172 - Centro, nos seguintes horários: 8h para agente de desenvolvimento infantil e 8h20 para professor. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, conforme os critérios estabelecidos no edital.