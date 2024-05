Concurso: Jaboatão dos Guararapes oferta 1,5 vagas para 63 cargos

YR Yasmin Rajab

O certame também contempla a área da saúde, com vagas para médicos em diversas especialidades - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, município de Pernambuco, publicou novos editais de concursos públicos que, somados, ofertam 1.592 vagas para diversas áreas de atuação.

A maior parte das vagas são para a área de educação (1.460 vagas). As chances são para as carreiras de auxiliar de apoio pedagógico, auxiliar de educação infantil, cuidador educacional, educador social e educador cuidador.

O certame também contempla a área da saúde, com vagas para médicos em diversas especialidades, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e odontólogo.

As demais vagas são para procurador, agente municipal de trânsito e transporte e guarda civil municipal. Os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 6,8 mil, a depender da carreira.

As inscrições serão abertas em 10 de junho e poderão ser realizadas até 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). As taxas custam entre R$ 80 a R$ 250.