Professor substituto: Uema abre seleção para intérprete de Libras

A Universidade Estadual do Maranhão (Uema) busca preencher uma vaga de professor substituto especializado na linguagem brasileira de sinais (Libras). De acordo com o edital publicado pela instituição, o candidato aprovado terá carga horária de 20 horas, com salários variando de R$2.447,55 a R$3.536,23.

Leia também: IFNMG abre edital com 32 vagas para professores de ensino básico e técnico

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho por meio do site da Universidade Estadual do Maranhão, mediante o pagamento da taxa de R$ 100. A isenção deste valor poderá ser solicitada até esta quarta-feira (29/5), por meio do site da UEMA.

Leia também: IFTM e Pedro II abre seleção para professores substitutos

Como avaliações, os candidatos farão uma prova para checar a didática, prevista para o dia 19 de junho, além de uma avaliação de títulos, conforme previsto no edital. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.