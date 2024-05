Concurso na prefeitura de Divinópolis oferece 1.514 vagas; confira

FA Francisco Artur

A prefeitura de Divinópolis, em Minas Gerais, divulgou edital de concurso público para selecionar 1.514 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Além das oportunidades de início imediato, o certame formará cadastro de reserva.

Os salários vão até R$ 12 mil a depender do cargo. Há vagas para candidatos com nível superior, técnico, médio e fundamental. As inscrições para o concurso da prefeitura de Divinópolis começam no dia 5 de agosto e vão até 9 de setembro.

O valor da taxa de inscrição vai variar de acordo com o nível do cargo escolhido. Em relação às vagas de nnível fundamental, a taxa será de R$ 70, médio e técnico, R$ 85 e superior, R$ 100. Os pedidos isenção da taxa estará disponível entre o primeiro dia das inscrições e 8 de agosto.