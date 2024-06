Concurso ANA: Cebraspe divulga resultados da prova discursiva

Além dos desempenhos dos candidatos, a banca do certame publicou a convocação para os exames de heteroidentificação e biopsicossociais - (crédito: Reprodução/Unsplash)

Foram publicados os resultados finais das provas discursivas do concurso da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para o cargo de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. As provas foram realizadas no dia 28 de abril.

Os resultados podem ser consultados na página oficial do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) (acesse por aqui). Além dos desempenhos dos candidatos, a banca do certame publicou a convocação para os exames de heteroidentificação e biopsicossociais.

O concurso oferta 40 vagas. Essas oportunidades são divididas em três especialidades: conhecimentos econômicos, saneamento básico e recursos hídricos. Os aprovados atuarão na elaboração de normas regulatórias, implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e outras tarefas, conforme o Edital nº 1, de 12 de janeiro de 2024.