PGE-GO abre inscrição de concurso para procurador com salário de R$ 39 mil

YR Yasmin Rajab

O certame oferta 10 vagas para o cargo de procurador do estado substituto - (crédito: Divulgação/PGE-GO)

Estão abertas as inscrições do concurso público da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). Os candidatos podem se inscrever até 11 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa custa R$ 336.

O certame oferta 10 vagas para o cargo de procurador do estado substituto. Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 39.112,10.

A carreira tem como atribuições o desempenho de atividades de nível superior, de natureza técnica, privativas de bacharel em direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), relacionadas com a representação judicial e a consultoria jurídica da administração direta e indireta de Goiás.

Os participantes serão avaliados pelas etapas de provas objetivas e discursivas, prova oral (de responsabilidade da Procuradoria) e prova de títulos.

O procurador-geral de Goiás, Rafael Arruda, ressalta a importância do concurso para o fortalecimento da atuação da PGE-GO. "Os novos procuradores somarão forças ao quadro da PGE. Esperamos advogados públicos vocacionados para aprimorar e ampliar a relevante função de consultoria, assessoramento e representação judicial do Estado de Goiás em sua inteireza, e, por conseguinte, do povo goiano", ressalta.