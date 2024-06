EPE abre concurso com 1.150 vagas para lotação em Brasília e RJ

YR Yasmin Rajab

Os interessados poderão se inscrever no período entre 12 de junho a 11 de julho, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) - (crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) abriu um concurso público com a oferta 1.150 vagas de nível superior para diversas áreas de atuação. As chances são para lotação no escritório central ou na sede, localizada no Rio de Janeiro e em Brasília, de acordo com a conveniência e oportunidade da diretoria.

Das vagas, 90 são de preenchimento imediato e 1.060 para formação de cadastro reserva. Foram publicados três editais, sendo um para cada área, sendo elas:

Advogado: quatro vagas imediatas e 40 para cadastro reserva

Analista de gestão corporativa: 35 vagas imediatas e 390 para cadastro reserva

Analista de pesquisa energética: 51 vagas imediatas e 630 para cadastro reserva

Para a carreira de advogado, os candidatos devem ser formados em direito e apresentar registro na OAB.

Já para analista de gestão corporativa, podem participar candidatos formados nas seguintes áreas: administração, ciências econômicas, direito, ciências contábeis, análise de sistemas, engenharia de produção, psicologia, serviço social e outras.

Por fim, a área de analista de pesquisa energética se divide entre as vagas de: economia de energia; recursos energéticos; transmissão de energia; meio ambiente (análises ambientais); meio ambiente (Desenv.Reg/socioeconomia); meio ambiente (ecologia); meio ambiente (emissão e efluentes); meio ambiente (geoproces/meio físico); meio ambiente (recursos hídricos); planejamento da geração de energia; petróleo (abastecimento); petróleo (exploração e produção); gás e bioenergia (gás natural); gás e bioenergia (bioenergia).

Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 13.819,45, além do auxílio-alimentação de R$ 826,57.

Os interessados poderão se inscrever no período entre 12 de junho e 11 de julho, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Fazem parte da seleção as etapas de provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas em 1º de setembro, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Recife e em Florianópolis.