Bruna Marquezine e João Guilherme se declaram no Dia dos Namorados

Os pombinhos não conseguem mais disfarçar! A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme aproveitaram o embalo do Dia dos Namorados para se declararem nas redes sociais. Os rumores do romance pairam sobre a web desde o último Réveillon.

Sem conseguir disfarçar o afeto que um sente pelo outro, o filho mais novo do sertanejo Leonardo compartilhou uma foto com a seguinte legenda: "Desesperadamente dedicado a ti". Na sequência, uma das protagonistas do filme 'Besouro Azul' respondeu: "lindo".

Na web, a troca de sintonia foi suficiente para os fãs, que 'shippam' o casal, irem à loucura. "Fofos, amo essa vibe offline deles, da um mistério", disse uma internauta. "Até que enfim a Bruna arranjou um cara compatível com ela: lindo, alto, magro, rico, elegante, fiel e gente fina! Eu shippo demais", disparou outra usuária.

Início do affair

Vale lembrar que, desde o início do ano, os pombinhos não se desgrudam! O casal esteve presente em um desfile para prestigiar a amiga, Sasha Meneghel. Além disso, ambos já foram vistos viajando, em eventos, na praia, em desfiles.

E, recentemente, durante uma entrevista, João afirmou ter comprado um presente para o seu 'chuchuzinho':“A última coisa que comprei não foi para mim, estou apaixonado há um tempo, e só quero ver meu chuchuzinho bem vestidinha”, disse ele.

Na sequência, Bruna foi vista usando o tal presente descrito pelo ator, aumentando ainda mais os rumores do romance vivido pelo casal.