Edital de concurso da UERGS é publicado com salários a partir de R$5.561,70

As avaliações contarão com perguntas de conhecimentos gerais para todos os níveis de escolaridade e questões específicas para candidatos de níveis superior e técnico - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) publicou edital de concurso público com 27 vagas para as áreas de agente e de analista. O documento esclarece que as oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior de escolaridade.

Os salários iniciais são de até R$ 5.561,70. A banca organizadora do certame é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 de junho e 12 de julho. Os valores da taxa são de R$ 113,44 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 258,66 para as vagas de nível superior.

Segundo o edital, as provas objetivas serão aplicadas na data provável de 1 de setembro. As avaliações contarão com perguntas de conhecimentos gerais para todos os níveis de escolaridade e questões específicas para candidatos de níveis superior e técnico.