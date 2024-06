YR Yasmin Rajab

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com jurisdição no Ceará, publicou edital de novo concurso público com duas vagas de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

As inscrições poderão ser feitas no período entre 17 de junho e 12 de julho, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora. As taxas são de R$ 90 (técnico) e R$ 110 (analista). Os aprovados e nomeados receberão salários entre R$ 8.529,65 e R$ 16.035,69, a depender da carreira.

O edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (14/6), contempla as carreiras de técnico judiciário e analista judiciário, nas seguintes especialidades:

Analista judiciário - área judiciária: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista judiciário - área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista judiciário - área administrativa: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, inclusive licenciatura plena, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista judiciário - área administrativa - especialidade contabilidade: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em ciências contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de Contabilidade.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade estatística: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em estatística, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Estatística.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade biblioteconomia: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em biblioteconomia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Biblioteconomia.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade arquivologia: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em arquivologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro profissional no Ministério do Trabalho.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade serviço social: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em serviço social, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Serviço Social.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade psicologia: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso graduação em psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Psicologia.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade comunicação social: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em comunicação social, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade odontologia: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em odontologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Odontologia.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade arquitetura: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em arquitetura, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia civil: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em engenharia civil, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade engenharia elétrica: diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em engenharia elétrica, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade medicina do trabalho: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação, acrescido de pós-graduação em medicina do trabalho, e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Analista judiciário - área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, na área de informática ou de qualquer curso de ensino superior acrescido de curso de pós-graduação em informática, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Técnico judiciário - área administrativa: diploma ou certificado de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive licenciatura plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Técnico judiciário - área administrativa - especialidade agente da polícia judicial: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em qualquer área de formação, inclusive licenciatura plena, reconhecido pelo Ministério da Educação, e carteira nacional de habilitação categoria "B" ou superior.

Técnico judiciário - área apoio especializado - especialidade tecnologia da informação: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em qualquer área de formação, inclusive licenciatura plena, reconhecido pelo Ministério da Educação, acrescido de um curso de programação que tenha, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na área de informática expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Os candidatos serão avaliados pelas seguintes etapas: