TRF-1 publica edital com salários de R$ 16 mil

Os salários iniciais variam entre R$ 8.529 e R$ 16.035, a depender da carreira - (crédito: Freepik/Reprodução)

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região abriu novo concurso público com 17 vagas de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva. O órgão atua no Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A maior parte das vagas são para lotação em Brasília, com 11 oportunidades. O certame contempla as carreiras de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades, incluindo: área administrativa, policial judicial, enfermagem, contabilidade, suporte técnico, entre outras.

Os salários iniciais variam entre R$ 8.529 e R$ 16.035, a depender da carreira. As inscrições poderão ser feitas entre 19 de junho até 22 de julho, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os candidatos serão avaliados pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Teste de avaliação física, de caráter eliminatório, para o cargo de analista judiciário - área administrativa - especialidade: inspetor de polícia judicial e para o cargo de técnico judiciário - área administrativa - especialidade: agente da polícia judicial;

Procedimento de heteroidentificação para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas para negros ou indígenas;

Perícia médica para aqueles que concorrerem à reserva de vagas para candidatos com deficiência.

Todas as etapas serão realizadas nas cidades de Belém (PA), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).