Concurso para diplomata: certame com 50 vagas é autorizado para 2024

YR Yasmin Rajab

A informação foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) autorizou a realização de um novo concurso para diplomata, na classe de terceiro-secretário, ainda neste ano. O certame ofertará 50 vagas para a carreira. A informação foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU), na edição de sexta-feira (14/6).

O documento estabelece as normas do certame. A primeira fase do concurso será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de língua portuguesa, história do Brasil, história mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito.



Passarão para a segunda fase os candidatos mais bem classificados na primeira etapa, em número a ser definido no edital.

A segunda etapa consistirá de provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, composta de questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito, língua espanhola ou língua francesa.

O salário para a carreira é de cerca de R$ 20 mil.