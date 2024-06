Secretaria de Saúde do RS abre seleção com 174 vagas

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul anunciou que nesta terça-feira (18/6) haverá a abertura de processo seletivo destinado à contratação de candidatos de níveis técnico e superior para atuar em unidades de Saúde de Porto Alegre. A seleção, de acordo com a pasta, tem caráter emergencial. As inscrições para a seleção estão abertas até 27 de junho e podem ser feitas pelo site da pasta (acesse aqui).

O edital prevê o provimento de 174 oportunidades, divididas entre três vagas para administrador, sete para biólogos, duas para contadores, 28 para enfermeiros, nove para farmacêuticos e 123 chances para técnicos de enfermagem. Os salários variam entre R$ 930,80 e R$ 3.681,75 mensais, além de benefícios como vale-alimentação de R$ 400.

A carga horária do trabalho semanal será de 30 horas. Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe e atender a outros requisitos mencionados no edital. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.