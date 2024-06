TCE-AC abre concurso com 38 vagas e salários de até R$ 12 mil

YR Yasmin Rajab

Os exames serão aplicados em Rio Branco, capital do estado, na data provável de 1º de setembro - (crédito: Divulgação/TCE-AC)

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) lançou edital de concurso público para provimento de 38 vagas divididas entre as carreiras de analista administrativo, analista de tecnologia da informação, analista ministerial, auditor de controle externo e técnico de controle externo.

As vagas são de níveis médio e superior, destinadas a diversas áreas de atuação. O certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições começam em 20 de junho e terminam em 9 de julho. Os interessados devem se candidatar no site do Cebraspe.

Os candidatos passarão pelas fases de prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

Leia também: STJ estabelece banca e divulga detalhes de novo concurso público

Os exames serão aplicados em Rio Branco, capital do estado, na data provável de 1º de setembro. No caso do cargo de auditor de controle externo, a prova discursiva será em 13 de setembro.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais que variam entre R$ 7.472 e R$ 12.459,27. A carga horária é de 40 horas semanais.