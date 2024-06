Concurso da Casa da Moeda para técnico de segurança é homologado

YR Yasmin Rajab

O concurso público da Casa da Moeda do Brasil, para a carreira de técnico de segurança, foi homologado nesta segunda-feira (17/6). A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

No documento constam os nomes dos aprovados, na ordem de cargo, nome em ordem alfabética, número de inscrição, pontuação, classificação na ampla concorrência (AC), classificação entre as pessoas com deficiência (PCD), classificação entre os candidatos negros (CN), classificação entre pessoas com deficiência e candidatos negros (PCD/CN), cadastro reserva na ampla concorrência (AC), cadastro reserva entre pessoas com deficiência (PCD), cadastro reserva entre candidatos negros (CN) e cadastro reserva entre pessoas com deficiência e candidatos negros (PCD/CN).

De acordo com o cronograma do certame, os aprovados serão convocados para os exames pré-admissionais nesta terça-feira (18/6) e os exames ocorrerão na sexta (21).

Após a homologação, o concurso fica válido por um ano, até junho de 2025. Durante esse período, a Casa da Moeda poderá convocar os candidatos aprovados.

Sobre o concurso

O concurso da Casa da Moeda ofertou 68 oportunidades para ensino médio e superior. Desse quantitativo, 54 são de preenchimento imediato e 14 são para formação de cadastro reserva.



Os aprovados e nomeados receberão salários que podem chegar a mais de R$ 9 mil, de acordo com a carreira escolhida.

A seleção foi composta pelas etapas de provas objetivas, para todos os candidatos; prova de capacidade física e avaliação psicológica, somente para o cargo de técnico de segurança; procedimento de heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem negros; qualificação biopsicossocial; e exames médicos pré-admissionais.