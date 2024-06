Concurso IPEA: resultado final é divulgado; veja como conferir

CB Correio Braziliense

Mulher estuda para concurso - (crédito: Reprodução/Freepik)

O concurso do Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) teve seu resultado final publicado nesta quarta-feira (19/5). O certame ofereceu 80 vagas para Técnico de Planejamento e Pesquisa com salários de até R$ 20.924,80. A lista de aprovados foi divulgada no Diário Oficial da União. Confira aqui.

O edital do concurso IPEA foi publicado em novembro de 2023, pela Fundação Cesgranrio. As provas foram aplicadas em fevereiro e o certame registrou mais de 26 mil candidatos inscritos. Confira a divisão das vagas ofertadas pelo instituto:

Gestão e Logística: 13 vagas

Planejamento e Gestão do Conhecimento e de Dados:

Processo Editorial: 3 vagas

Comunicação Social e Divulgação Científica: 5 vagas

Ciência de Dados: 4 vagas

Infraestrutura de Tecnologia da Informação: 5 vagas

Desenvolvimento de Sistemas: 5 vagas

Planejamento, Pesquisa e Avaliação de Políticas Públicas e da Gestão Governamental