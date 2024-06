TJ de Roraima publica edital com 60 vagas e cadastro de reserva

CB Correio Braziliense

As provas serão aplicadas no dia 17 de novembro. Serão avaliações objetivas e discursivas. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) publicou edital de concurso público para o provimento de 60 vagas, além de cadastro de reserva. As oportunidades serão distribuídas entre diversas áreas. Os cargos serão para candidatos com ensino superior (40 vagas) e para nível médio (20 vagas).

Os salários iniciais variam de R$ 5.302,26 a R$ 10.099,40, além de benefícios. Os interessados em se candidatar na seleção devem realizar as inscrições no período de 24 de junho a 02 de agosto, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. A taxa de inscrição que varia de R$ 100 a R$ 150.

As provas serão aplicadas em 17 de novembro. Serão avaliações objetivas e discursivas. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório. O teste objetivo será composto por 80 questões. Serão cobradas questões de português, legislação, normas aplicadas ao poder Judiciário e conhecimentos específicos para os cargos de nível superior. As provas discursivas serão aplicadas no mesmo dia da objetiva.