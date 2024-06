UnB anuncia seleção para contratação de professor de geografia

CB Correio Braziliense

O processo de seletivo da UnB será composto por uma prova oral e uma prova de títulos, ambas terão caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios estabelecidos no edital - (crédito: BetoMonteiro/Secom UnB.)

Um processo seletivo para a contratação de professor substituto do Departamento de Geografia foi anunciado pela Universidade de Brasília (UnB). As vagas são para contratação imediata e para a formação de um cadastro de reserva (confira o edital). O docente contratado deverá trabalhar em regime de 40 horas, com remuneração que varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, dependendo da titulação do candidato selecionado.

Interessados em participar do concurso para docente de geografia da UnB deve possuir, pelo menos, o título de mestre na área. As inscrições estarão abertas entre 17 e 28 de junho e devem ser realizadas através do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UnB.

O processo de seletivo será composto por uma prova oral e uma prova de títulos, ambas terão caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios estabelecidos no edital. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano com possibilidade de prorrogação.