Funap prorroga estudos técnicos para provimento de concurso público

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (Funap-DF) anunciou, nesta quarta-feira (19/6), a prorrogação de 60 dias na realização de estudos técnicos sobre um futuro concurso público. A prorrogação das análises foi publicada no Diário Oficial do DF. Confira aqui.

A decisão prorroga o estudo técnico anunciado em abril. À época, a Funap havia formado um grupo de trabalho para realizar o certame. Essa equipe ficou responsável por fazer e apresentar uma proposta de plano de cargos, carreira e salários para um concurso.

O que é a Funap?

A Funap-DF integra a Administração Indireta do Governo do Distrito Federal e é uma entidade vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF).

O órgão tem como objetivo contribuir para a inclusão e reintegração social das pessoas presas, oportunizando melhorias em suas condições de vida por meio da qualificação profissional e oportunidades de inserção no mercado de trabalho.