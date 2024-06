Concurso da Petrobras tem resultado final homologado

FA Francisco Artur

O Concurso da Petrobras teve seu resultado final homologado na segunda-feira (17/6). O certame ofertou 6.412 vagas e está disponível na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora da seleção. (Acesse aqui).

Do total de vagas disponíveis no concurso Petrobras, 916 foram para contratação imediata e 5.496 para formação de cadastro de reserva. O certame terá validade de 18 meses. Durante esse período, a petrolífera poderá convocar os aprovados para as vagas imediatas e também para o cadastro de reserva.

O salário inicial do aprovado no certame da Petrobras será de R$ 5.878,82. Os candidatos que participaram do concurso tiveram de comprovar os níveis médio/técnico na respectiva área. Ao todo, o concurso da Petrobras teve 161.460 inscrições. Todos os concorrentes foram convocados para as provas objetivas, aplicadas no dia 24 de março.