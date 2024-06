Concurso da Abin é discutido entre órgão e Ministério da Gestão

CB Correio Braziliense

A publicação de um edital de concurso público para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) pode estar próximo! Isso porque a agência e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) fazem tratativas para a organização de um certame.

A informação foi confirmada pela Abin ao Correio. "A Agência Brasileira de Inteligência informa que tem realizado tratativas junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para viabilizar um novo concurso público para as carreiras de Inteligência".

A agência explicou, no entanto, não ser possível informar o detalhamento da vagas demandadas. "Por se tratar de atos preparatórios, ainda não é possível informar o quantitativo de cargos que serão autorizados para provimento e tampouco estimar a data de publicação do edital de abertura do certame", afirmou.