Concurso FNDE: banca é definida para lançar edital com 60 vagas

Fachada do FNDE - (crédito: FNDE/Divulgação)

O concurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) terá o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como banca organizadora do processo. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24/6) (confira aqui). O certame ofertará 60 vagas temporárias.

Embora não haja previsão de data para ocorrer o certame do FNDE, o anúncio de que o Cebraspe será a banca organizadora comunica que o edital do concurso pode sair a qualquer momento. Ao todo, a seleção para o FNDE irá preencher cargos de nível superior. Arquiteto e urbanista - 21 vagas; engenheiro civil - 37 vagas e engenheiro eletricista - 2 vagas.

Essa divisão de vagas foi anunciada pelo FNDE, após autorização concedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em conjunto com o Ministério da Educação (MEC) (relembre aqui). Os nomeados no concurso do FNDE desenvolverão atividades nas áreas de infraestrutura e monitoramento de projetos de educação no âmbito do FNDE.