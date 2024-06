Concurso PCDF: saiba quais cargos serão ofertados em novo certame

YR Yasmin Rajab

O certame está em fase de escolha de banca e elaboração de contratos - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai abrir um novo concurso público. O certame está em fase de escolha de banca e elaboração de contratos.

De acordo com a corporação, as vagas serão para as carreiras de gestor e analista de apoio às carreiras policiais civis, agente policial de custódia e delegado de polícia.

Apesar disso, ainda não há previsão de lançamento do edital.

Além da PCDF, a Polícia Militar também tem previsão de um novo concurso. A banca já foi definida e a escolhida foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O concurso será para oficiais e serão ofertadas 147 vagas de preenchimento imediato. Além deste, a corporação também tem outro certame previsto, para tenentes.

Ao todo, estão previstas 294 oportunidades, sendo 147 para oficiais, 49 para tenentes e 98 para formação de cadastro reserva.