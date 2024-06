Ministério da Pesca abre seleção com 264 vagas para diversas áreas

YR Yasmin Rajab

As inscrições poderão ser feitas entre 6 de junho e 24 de julho, no site do Idecan, ao custo de R$ 62 - (crédito: Reprodução/Unsplash)

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abriu um processo seletivo com 264 vagas de nível superior, para diversas áreas de atuação, para contratação temporária. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (21/6).

Leia também: Funap prorroga estudos técnicos para provimento de concurso público

As vagas são para lotação em Brasília (DF) e nas 27 Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura. As oportunidades são para as áreas de direito, economia, ciências contábeis, tecnologia da informação, jornalismo, marketing, design gráfico, engenharia de pesca, oceanografia/oceanologia, biologia, engenharia de aquicultura, medicina veterinária, engenharia de zootecnia, estatística, matemática, administração, gestão pública, recursos humanos, serviço social, sociologia, engenharia civil, arquitetura e atividades técnicas de complexidade intelectual para qualquer área de formação.

Leia também: Conselho Nacional de Justiça divulga informações sobre provas de concurso

As inscrições poderão ser feitas entre 24 de junho e 24 de julho, no site do Idecan, ao custo de R$ 62.

Os candidatos passarão pelas etapas de:

Provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; e

Prova de títulos de caráter classificatório para cargos de engenheiro de pesca, oceanografia/oceanologia, biologia, engenheiro de aquicultura, medicina veterinária e zootecnia.

As provas objetivas serão realizadas em Brasília e nas 26 capitais dos estados, podendo ser utilizadas cidades circunvizinhas à cidade de aplicação, por necessidade de alocação do quantitativo de inscritos.