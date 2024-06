UFMA abre concurso para professores substitutos; confira as áreas

CB Correio Braziliense

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) lançou edital para a contratação de 35 vagas para professores substitutos. O documento, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24/6), detalha que as oportunidades serão para docentes auxiliares e adjuntos.

Entre os requisitos, a UFMA exige que os candidatos tenham graduação na área de atuação, além de especialização para auxiliar e doutorado para a classe adjunto. As provas serão aplicadas em datas, horários e locais a serem divulgados posteriormente. A remuneração dos professores vai de R$ 2.681,355 a R$ 10.481,64, conforme a titulação.

Confiras as vagas divididas por áreas:

Engenharia Elétrica/Eletrônica e suas Aplicações (1)

Matemática (1)

Engenharia de Transportes (1)

EDP - Equações Diferenciais Parciais (1)

Educação Matemática (1)

Teatro de Formas Animadas, Dramaturgia e suas Pedagogias (1)

Artes Visuais (1)

Antropologia (2)

Música/Estruturação Musical (1)

Prática e extensão jurídica (1)

Pediatria (1)

Medicina/Obstetrícia (1)

Ginecologia (1)

Educação Física/Exercício Físico, Saúde e Movimento Humano (1)

Ortopedia/Traumatologia/Técnica Operatória/Práticas Médicas (1)

Ciências Biológicas/Fisiologia Humana (1)

Ciência e Tecnologia de Alimentos (1)

Educação/Fundamentos da Educação (1)

Direito Penal (1)

Práticas Médicas I (Cardiologia/EixoIntegrador) (1)

Práticas Médicas V (Pediatria/EixoIntegrador) (2)

Práticas Médicas/Cirurgia Geral/EixoIntegrador (1)

Fundamentos da Prática e da Assistência Médica - Semiologia (1)

Práticas Médicas V (Ginecologia e Obstetrícia/EixoIntegrador) (1)

Ciências Agrárias (1)

História (1)

Educação/Didática, Estágio e Educação Infantil (1)

Língua Portuguesa - Linguística (1)

Ciências Biológicas/Botânica (1)

Engenharia Agrícola/Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas e Engenharia de Construções Rurais (1)

Educação/Fundamentos da Educação (1)

Física da Matéria Condensada (1)

Física/Física Geral (1)

Inscrições

Interessados em participar do concurso para professor substituto da UFMA devem realizar as inscrições entre os dias 24 e 19 de julho de 2024, por meio do site da instituição (entre aqui). Os candidatos devem pagar R$ 300 de taxa de inscrição.