UFRGS abre seleção para contratar professores substitutos; confira

Mulher estudando - (crédito: Freepik)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) anunciou a realização de um novo Processo Seletivo para a contratação de 12 professores substitutos. As áreas abrangem departamentos como arquitetura, humanidades, enfermagem e odontologia. Confira as vagas no fim da matéria. Os salários variam entre R$ 2.681,35 e R$ 4.692,37, de acordo com o título do candidato.

O anunciou do certame foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (20/6). As inscrições para o concurso podem ser realizadas no período de 21 de junho de 2024 a 1º de julho de 2024, de forma on-line, pelo site da universidade (veja aqui). A confirmação será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição nos valores de R$ 60 ou R$ 85.

A seleção será realizada por meio de aplicação de prova escrita e análise de títulos. As datas da avaliação ainda serão divulgadas. O processo seletivo tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União.

Vagas para professor substituto: