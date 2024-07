Concurso do STM pode ocorrer neste ano; nomeações em 2025

FA Francisco Artur

Sede do STM: tribunal pode abrir concurso público neste ano - (crédito: STM/Divulgação )

Um concurso para o Superior Tribunal Militar (STM) pode ser realizado neste ano e com nomeações para 2025! Essa possibilidade foi divulgada pelo vice-presidente do STM, ministro José Coêlho Ferreira, durante audiência pública realizada na sexta-feira (28/6).

De acordo com o ministro, o certame preencherá 240 vagas em três anos. "O Tribunal (STM) já decidiu que vai ter concurso para 240 cargos abertos. Deve haver um escalonamento, dependemos de recursos orçamentarios, escalonando esses 240 cargos em três anos”, ratificou o José Côelho.

Além do vice-presidente do Superior Tribunal Militar, a audiência pública contou com a participação de outros integrantes da Corte. Também foram discutidos temas como a função social do STM, concursos internos e questões de produtividade no órgão. Confira a audiência completa:

*Trecho em que o ministro fala sobre concursos públicos começa em 1h10''