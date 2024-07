PMDF publica resultado preliminar do concurso público para soldado

YR Yasmin Rajab

Candidatos também podem consultar o desempenho individual, disponível no site por até 30 dias - (crédito: PMDF/Divulgação)

Foi publicado o resultado preliminar do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para a carreira de soldado. Os candidatos podem conferir acessando o Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (1º/7), a partir da página 77.

Os participantes poderão interpor com recurso entre amanhã (2) e 8 de julho, acessando o site da banca organizadora, Instituto AOCP. Os candidatos também podem consultar o desempenho individual, disponível no site por até 30 dias.

O concurso ofertou, ao todo, 2.100 vagas, sendo 700 imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. Os candidatos passaram pelas etapas de prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social.

Durante o curso de formação de praças, os aprovados receberão R$ 5.336,96, acrescido de R$ 850, referente ao auxílio alimentação. Após o CFP, os salários iniciais passam a ser de R$ 6.081,28.

São requisitos para admissão ao CFP:

Ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF e máxima de 30 anos de idade (não ter completado 31 anos até a data da inscrição no concurso);