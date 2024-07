Itamaraty autoriza nomeação de 50 candidatos aprovados em concurso

YR Yasmin Rajab

Os nomeados receberão salários no valor de mais de R$ 10 mil, para a carga horária de 40 horas semanais - (crédito: Reprodução/Ministério das Relações Exteriores/EBC)

Julho começou com boas notícias para os concorrentes do concurso público do Ministério das Relações Exteriores (MRE). O órgão autorizou a nomeação de 50 aprovados para a carreira de oficial de chancelaria. A informação saiu no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (1º/7).

O certame, aberto em 2023, ofertou 100 vagas, sendo 50 de preenchimento imediato e outras 50 para formação de cadastro reserva. A carreira de oficial de chancelaria exige nível superior de formação.

Os nomeados receberão salários no valor de mais de R$ 10 mil, para a carga horária de 40 horas semanais.

Fizeram parte da seleção as etapas de provas objetivas e discursivas e curso de formação profissional. Após o curso, os concorrentes passaram por uma prova, composta por 50 questões de múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.