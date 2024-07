Concurso Polícia Penal GO: edital é publicado com 1.600 vagas

CB Correio Braziliense

Edital da Polícia Penal de Goiás é publicado - (crédito: Secom/Gov Piauí)

O concurso da Polícia Penal de Goiás teve seu edital publicado com a oferta de 1.600 vagas de nível superior. As chances demandam que o candidato tenha a Carteira Nacional de Habilitação da Categoria B. A remuneração inicial é de R$ 5.971,42. (Confira o edital).

Segundo o documento, das 1.600 vagas, 1.280 são para homens e 320 para mulheres. Os selecionados serão contratados pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade. A carga de trabalho será de 40 horas semanais, que podem incluir regime de plantão.

As 1.600 vagas serão distribuídas entre nove regionais prisionais, abrangendo as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Itaberaí, Luziânia, Caldas Novas, São Luís de Montes Belos, Rio Verde, Goianésia e Formosa. De acordo com o edital, há a reserva de vagas para deficientes (5%).