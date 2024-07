Concurso Prefeitura de Dourados (MS): edital é publicado com 191 vagas

CB Correio Braziliense

As provas objetivas estão marcadas para acontecer no dia 20 de outubro - (crédito: Christin Hume/Unsplash)

A prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul, anunciou a publicação de um edital de concurso público para o provimento de 191 vagas, além de um baco de cadastro de reserva. Os cargos buscados exigem os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Confira o edital.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site do Instituto Ibest — a banca organizadora — entre os dias 15 de julho e 9 de setembro. As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 120. As provas objetivas estão marcadas para acontecer no dia 20 de outubro. Os candidatos ainda passarão pela avaliação de títulos.

A carga horária dos aprovados e nomeados no concurso para a prefeitura de Dourados será de 24h, 30h ou 40h semanais. Os salários iniciais variam entre R$ 1.321,28 e R$ 11.162,64, a depender do cargo escolhido pelo candidato.