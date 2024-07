FNDE: Saiba como se inscrever no processo seletivo com 39 vagas temporárias

RP Raphaela Peixoto

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As inscrições devem ser feitas no site da banca organizadora, o Cebraspe até o dia 24 de junho. A taxa é de R$ 60 e deve ser paga até 12 de agosto.

A seleção oferece 39 vagas temporárias de preenchimento imediato, sendo 29 para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e oito para pessoas negras. O limite de aprovados, incluindo as vagas imediatas, é de 78 pessoas.

As oportunidades são destinadas ao posto de analista de prestação de contas. O cargo tem como requisito ensino superior completo em qualquer área de formação. O salário é de R$ 6.130,00, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.



Os candidatos inscritos serão submetidos a provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas, para todos os candidatos, bem como as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência ou negros, serão realizadas em Brasília,, Curitiba, Fortaleza, Manaus e São Paulo.