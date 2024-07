Cláudia Abreu sobre influencers em novelas: "não vai durar"

Falou tudo o que pensa! A atriz Cláudia Abreu gerou polêmica na internet após algumas falas sobre a presença de influenciadores atuando na TV. Durante uma entrevista para a Rádio Metrópoles, a intérprete de Chayene em Cheias de Charme, pontuou a qualidade do trabalho atual na teledramaturgia.

Na conversa, a artista alertou para a necessidade de bons atores nas telinhas. "Sempre vão precisar de bons atores. Isso vai acontecer naturalmente, essa triagem de quem precisa estar trabalhando para a qualidade do projeto, e quem vai passar porque não tem uma consistência, e está lá por ter muitos seguidores", disparou ela.

Para a atriz, o que está acontecendo não passa de um fenômeno natural com prazo de validade. "Eu acho que isso é um fenômeno natural. Pelo menos eu quero acreditar nisso! Porque se não, vai ficar tudo muito vazio", explicou ela.

Contudo, Cláudia finalizou pontuando que possa descobrir bons atores entre os influenciadores. "Não quero ser preconceituosa, porque dentre esses lacradores pode ter gente talentosa. Mas, o tempo vai dar conta disso entre quem realmente tem talento e quem não", pontuou ela.

Nas redes sociais, os internautas apoiaram as falas da artista. "Amém, aleluia, porque ninguém aguenta mais essa inversão de valores e papéis", disse uma seguidora. "Mulher inteligente é outro nível", elogiou uma fã. "Adoro as novelas antigas da Globo, adoro a Cláudia Abreu, ótima atriz e linda, só vi verdades no que ela falou", escreveu outro usuário.