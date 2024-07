Concurso professor substituto: IFRN abre inscrições para processo seletivo

CB Correio Braziliense

Professor leciona em sala de aula com estudantes - (crédito: Sam Balye/Unsplash)

Graduados nas áreas de engenharia mecânica, sistemas de informação e ciências da computação podem concorrer a vagas de professor substituto no Instituição Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). As inscrições podem ser realizadas até às 20h do dia 14 de julho, por meio do site da insitutição, mediante pagamento de uma taxa de R$ 85. Se inscreva clicando aqui.

O edital de abertura do processo seletivo simplificado do IFRN foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5/7). Os selecionados atuarão em regime de trabalho de 40 horas semanais. Segundo o edital, os salários serão referentes à categoria inicial DI, nível 1. Em valores, esse cargo recebe R$ 3.500,00 em média.