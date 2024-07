Novo edital do Exame Nacional da Magistratura é publicado

FA Francisco Artur

Os detalhes da segunda edição do Enam foram publicados no Diário Oificial da União desta sexta-feira (5/7) - (crédito: G.Dettmar/ag.CNJ)

Para você que sonha em dar o primeiro passo para iniciar a carreira de juiz: atenção!

A segunda edição do Exame Nacional da Magistratura (Enam) já tem definidos o período de inscrições e a provável data de realização das provas. As inscrições do Enam estarão abertas entre os dias 15 de julho e 15 de agosto. Os detalhes da segunda edição do Enam foram publicados no Diário Oificial da União desta sexta-feira (5/7). Veja aqui.

Para se inscrever, acesse a página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120. A solicitação de isenção deve ser feita até o dia 25 de julho. Apenas candidatos inscritos Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal têm direito à isenção.

Provas

O Exame Nacional da Magistratura será composto por 80 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma única resposta correta cada. Os candidatos confirmados na 2ª edição do Exame Nacional da Magistratura serão avaliados por meio de prova objetiva. A avaliação será realizada no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília), em todas as capitais de unidades federativas brasileiras.

Exame Nacional da Magistratura

O Enam é aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e funciona como um pré-requisito para o ingresso de bacharéis do direito no serviço público para a carreira de magistratura. Ou seja, o profissional do direito que deseja prestar um concurso para juiz, necessita prestar o Exame Nacional da Magistratura. O Exame Nacional da Magistratura previsto para outubro será a segunda edição do teste neste ano. O primeiro Enam foi realizado em abril.