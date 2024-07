Concurso de Recife oferta 40 vagas exclusivas para mulheres

RP Raphaela Peixoto

A Prefeitura de Recife lançou, nessa sexta-feira (5/7), o concurso público com 40 vagas para a Secretaria da Mulher. As oportunidades são para o cargo de analista de promoção dos direitos das mulheres, posto que exige ensino superior.

As vagas são distribuídas em sete áreas de atuação, sendo elas: assistente social (10 vagas), psicóloga (oito vagas), advogada (oito vagas), pedagoga (uma vaga), cientista social (uma vaga), educadora social (seis vagas) e arte educadora (6 vagas).

Segundo o edital de abertura, a ocupação dos cargos é exclusivamente por mulheres, sejam elas cisgêneras ou trans, exceto para a área de cientista social.

O certame será composto por três etapas: prova objetiva, prova dissertativa e avaliação de títulos/currículos. A aplicação dos exames objetivo e discursivo está prevista para 25 de agosto.

O valor salário varia entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil e a jornada de trabalho é de até 40h, a depender do cargo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial do certame. O período de inscrição segue aberto até 4 de agosto. O valor cobrado na taxa de inscrição é de R$ 110.